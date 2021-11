Echtpaar krijgt in Frankrijk ruim een ton schadevergoeding om ’windmolensyndroom’

Christel en Luc Fockaert hebben de zaak rond het ’windmolensyndroom’ nooit opgegeven. Volgens hen zorgden de turbines, die in 2008 op honderden meters van hun woning werden geplaatst, voor gezondheidsproblemen. Het echtpaar vermeldde hoofdpijn, slapeloosheid, depressie, duizeligheid, oorsuizingen, misselijkheid en hartritmestoornissen. De klachten zouden vijf jaar na de plaatsing van de windturbines zijn begonnen.

Turbines

„We begrepen het niet meteen, maar langzamerhand realiseerden we ons dat het probleem van de turbines kwam. Ze flitsen om de twee seconden. We hadden buitenlichten nodig om het effect van de flitsen tegen te gaan”, aldus Christel Fockaert in de Belgische krant De Morgen. Het koppel woonde in de nabijheid van in totaal zes windmolens. De gezondheidsklachten, die vooral werden veroorzaakt door de geluid- en lichthinder, zouden bovendien erger zijn geworden nadat een bos tussen het huis en de molens werd gekapt. In 2015 besloten de Fockaerts om te verhuizen, waarna de symptomen volgens hen verdwenen.

In eerste instantie werd de klacht van het echtpaar verworpen door de rechtbank van Castres. Het hof van beroep in Toulouse heeft hen nu echter gelijk gegeven. De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de molens zijn het koppel nu 128.000 euro schuldig. Hoewel dokters geen daadwerkelijke gezondheidsproblemen konden vaststellen en het ’windmolensyndroom’ in Frankrijk niet officieel als ziekte erkend wordt, is het echtpaar volgens een deskundigenrapport dat in opdracht van de rechtbank werd opgesteld wel degelijk slachtoffer van het syndroom.

Volgens Alice Terrasse, de advocaat van de Fockaerts, is de zaak ongekend. Ze benadrukt dat het vonnis moet dienen als een waarschuwing voor bedrijven die windmolens plaatsen, zodat die voortaan ook rekening zullen moeten houden met de impact ervan op de lokale bevolking.