Zonder dit middel is de vakbond een tandeloze tijger

Wij onderhandelen als FNV dagelijks met werkgevers over goede afspraken voor werkenden, en sluiten honderden cao’s af per jaar. Goede afspraken maken wij niet omdat werkgevers ons zo aardig vinden, maar omdat we een partij zijn die hun werknemers vertegenwoordigt, onze leden. En, belangrijk: collectieve afspraken creëren arbeidsrust en zorgen voor solidariteit tussen werknemers.