’Hunter Biden bekent schuld in ruil voor strafverlichting’

De 53-jarige Hunter Biden zou over de jaren 2017 en 2018 niet al zijn belasting hebben betaald. Volgens ingewijden zou het gaan om een bedrag van 1,2 miljoen dollar (ruim 1 miljoen euro). Het vuurwapen had Biden in 2018 gekocht zonder bij de aankoop kenbaar te maken dat hij cocaïne gebruikte, zoals hij later in zijn autobiografie beschreef. Daardoor zou de aankoop illegaal zijn.

Biden zal op een later moment voorkomen in de rechtbank om zijn schuldbekentenis af te leggen.

Volgens een verklaring van het Witte Huis staat president Biden volledig achter zijn zoon en zal hij hem steunen bij het heropbouwen van zijn leven. Over de inhoud van de aanklachten werd niets gezegd.