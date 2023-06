Presidentszoon ontloopt celstraf: schikking in zaak van Hunter Biden

Onderdeel van de schikking is dat Hunter schuld bekent aan twee aanklachten van belastingontduiking over de jaren 2017 en 2018. Hij was destijds verslaafd aan onder meer cocaïne en drank. De zoon van de president verzuimde toen belastingen te betalen en loog ook bij de aanschaf van een vuurwapen, toen hij beweerde geen drugs te gebruiken. Zo’n leugen is strafbaar.

De jonge Bidentelg ontloopt met deze deal waarschijnlijk een gevangenisstraf. In ruil moet hij twee jaar drugsvrij blijven. Ook mag hij nooit meer een vuurwapen bezitten. De rechter moet de afspraak nog wel goedkeuren.

Douglas Berman, een rechtsgeleerde aan de Ohio State University vindt het moeilijk te bepalen of de zoon van de president een voorkeursbehandeling heeft gekregen. Er zijn volgens hem maar weinig voorbeelden van mensen die voor deze vergrijpen federaal worden vervolgd, stelt hij in dagblad The New York Times.

’Grote doofpot’

Voor Trump en zijn bondgenoten is het wangedrag van Hunter een geliefd thema. Zeker met het oog op de komende presidentsverkiezingen. Trump, zelf het onderwerp van meerdere strafzaken, noemde de schikking „een grote doofpot en grootschalige inmenging in de verkiezingen.” Volgens Trump worden alle instanties gerund door „Marxisten en communisten.” Opmerkelijk genoeg werd de aanklager waarmee Hunter de deal overeenkwam door Trump zelf aangesteld in 2017.

Deze zaak staat verder los van Joe Biden. Hunter heeft geen functie in het Witte Huis en is ook niet betrokken bij de campagne van zijn vader. Ook is er geen verband met de recente beschuldigingen uit Republikeinse hoek van corruptie door de Bidenfamilie. Hard bewijs voor deze claims ontbreekt tot dusver.