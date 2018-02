Doordat er te gemakkelijk naar het stakingswapen wordt gegrepen, is er steeds minder draagvlak voor. Staken is een middel en geen doel. De laatste jaren zie je steeds vaker dat staken juist het doel is omdat er gedacht wordt dat je er als vakbond zieltjes mee wint. Zelfs in het onderwijs waar heel veel sympathie is voor de eisen van de docenten, zijn de ouders het na twee stakingen al zat. Hun leven wordt te veel ontregeld: weg solidariteit. Dat is misschien tragisch, maar ook realiteit. Het wordt tijd dat vakbonden zich realiseren dat staken iets is dat van de samenleving een commitment vraagt dat er niet meer zomaar is. Staken als doel zal daardoor in de 21e eeuw geen effectieve strategie zijn.