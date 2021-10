Premium Het beste van De Telegraaf

Rabbijn zwaar onder vuur bij Joodse instanties na vergelijking corona en nazi’s: ’Dit gaat nog verder dan wat Forum zegt’

Amsterdam - Joodse organisaties drongen er vijf weken geleden met klem op aan: stop met misplaatste Holocaust-vergelijkingen in het coronadebat. Nu maakt een vooraanstaand rabbijn zich daar zelf aan schuldig. Joodse organisaties zijn boos over de toespraak van rabbijn Tamarah Benima in Friesland, waarin ze een verband legt tussen ongevaccineerden en jodenvervolging. „Een misselijkmakende vergelijking.”