Hond ’ontvoerd’ in Geesteren

Rond 10.00 uur werd er een donkergrijze Totya Verso in de buurt van de Meiejrsweg gezien met een afgeplakt nummerbord. ,,Hij reed ons terrein op en is achter ons huis gereden. Mijn nichtje kwam een kwartier later bij het huis, toen was Biko weg”, aldus Wolberink tegen RTV Oost.

Ondanks dat alle instanties zijn ingeschakeld, kan de politie niets doen. ,,Er zijn te weinig aanknopingspunten. Wie neemt er nou een hond mee?", vraagt hij zich af.

Wolberink roept mensen dan ook op om uit te kijken naar zijn geliefe hond. ,,We leven tussen hoop en wanhoop. We missen hem erg. Het lijkt wel of heel Nederland meeleeft."

Zijn bericht op Facebook werd al vele duizenden keren gedeeld.