’Manafort betaalde Europese politici’

Paul Manafort Ⓒ EPA

WASHINGTON - Speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar mogelijk Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016, heeft de aanklacht tegen Trumps ex-campagneleider Paul Manafort aangepast. Deze wordt nu ook verdacht van geheime betalingen aan belangrijke Europese politici in 2012 en 2013 om te lobbyen voor de pro-Russische regering in Oekraïne.