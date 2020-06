Kapsalon Limburgse Marylle in Los Angeles vernield tijdens rellen: ’Mijn hart brak’

„Dit zijn wildwesttaferelen. Het is net of er een bom is ontploft”, zo vertelt Koken aan L1. De ramen van haar kapsalon zijn ingegooid. Doordat ze tralies voor de ramen had had, konden de relschoppers niet naar binnen. De salon is nu dichtgetimmerd. „Mijn hart brak toen ik zag dat de ramen van mijn salon waren vernield. Ik was bang dat ze alles zouden plunderen. Dan had ik kunnen sluiten. Bij andere winkels hebben ze alles leeggehaald.”

En dat terwijl The Harlot, de salon van Koken, begin juni eindelijk weer open mocht na drie maanden dicht te zijn geweest door het coronavirus. De schade wordt geschat op zo’n 10.000 tot 20.000 dollar. „Eerst waren klanten alleen bang voor het coronavirus, nu zijn ze ook nog bang voor rellen. Het wordt moeilijk, maar uiteindelijk komt het wel goed. We gaan er keihard voor werken.” Koken benadrukt dat ze achter de demonstraties staat. „Maar dit is natuurlijk de andere kant van de medaille. Wij worden nu keihard getroffen door deze vorm van vandalisme.”