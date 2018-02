Modeltreinenfans zijn uitstervend ras

Modellen van oermerken als Märklin en Fleischmann zijn onverminderd populair. En treintjes die rijden zijn natuurlijk het allerleukste. Ⓒ Aldo Allessie

Houten - „We zijn een uitstervend ras”, zegt de 81-jarige Piet uit Leiden. Hij staat met cd-roms van treinsimulators op de treinenbeurs in Houten. Jonge aanwas blijft uit waardoor Rail 2018 een verouderd mannenbolwerk is van vooral grijze of kalende treinfanaten. Toch zullen de komende dagen zeker 10.000 bezoekers hun weg vinden naar een modelwereld waar het spoor regeert.