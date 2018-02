Zonvakantie fata morgana

Jennemie Soepenberg met dochtertje Lieve en vriendin Edith de Graaf kunnen hun koffers weer uitpakken. Hun krokusvakantie gaat het niet redden Ⓒ RICHARD MOUW

Rotterdam - Ze stonden al met hun koffers in de gang, toeristen die een vlucht hadden geboekt vanaf vliegveld Rotterdam voor een geheel verzorgde vakantie in Egypte. Maar wanneer ze op hun mobiel de vertrektijd checken is de schrik groot: het feest gaat niet door.