Amerikaanse leraar is al vaak bewapend

Op een school in New York oefenen leraren wat te doen tegen een gewapende indringer. Ⓒ Reuters

Parkland - Leraren die met wapens hun leerlingen beschermen. Op scholen zoals in Colorado gebeurt het al zoals Donald Trump en de NRA het graag zien. Karl Donnelson die er docent is, heeft een Glock 9 mm in zijn cowboylaarzen zitten. Gerust lijkt hij er echter niet op als het tot een schietpartij komt. „Mijn grootste angst is om te missen en een leerling te raken.”