Mysterieuze lading lichaamsdelen in haven Rotterdam

Een half jaar geleden zat er tussen de lading van dit schip, de OOCL Europe, die toen aangemeerd was in Rotterdam, een diepvrieszeecontainer met zo’n 2700 kilo lichaamsdelen. Ⓒ Reuters

De Rotterdamse haven is cruciaal in de internationale handel. Uitstekende koelfaciliteiten maken van de stad een prima overslagpunt voor voedingsmiddelen. En via het Amerikaanse bedrijf MedCure ook voor menselijke lichaamsdelen. „MedCure werkt zeer professioneel. De hoofden werden keurig verpakt bezorgd, door een gecertificeerde koerier.”