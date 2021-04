Ov overvallen door versoepeling coronaregels: ’Afstand houden wordt onmogelijk’

Bovendien is er irritatie over berichten dat het Outbreak Management Team (OMT) zou zeggen dat in volle treinen, bussen en metro’s de basisregels, zoals afstand houden, onvoldoende worden opgevolgd.

„Met het OMT samen is al in juni 2020 geconstateerd dat de anderhalve meter bij ons onhaalbaar is en daarom in het ov-protocol is vastgelegd dat alle zit- en staplaatsen gebruikt kunnen worden mits het mondkapje wordt gebruikt. Als ov waren we toen al de eerste sector die dat verplicht stelde. Maar dat het OMT nu stelt dat wij beter moeten opletten en meer ruimte moeten bieden, begrijpen we dan ook niet”, zegt voorzitter Pedro Peters van OV-NL, de koepelorganisatie van ov-bedrijven.

„We worden overvallen door deze kritiek, want als er één sector is die vanaf het begin alle maatregelen volgt, zijn wij het wel. We zijn een essentiële sector en kennen vanaf het begin van de pandemie onze verantwoordelijkheid en hebben heel duidelijke afspraken met het ministerie. Niet netjes”, reageert Peters verbolgen.

Bezetting

Op dit moment rijdt 90 procent van het openbaar vervoer en is de bezetting inmiddels opgelopen tot 40 procent. „Dat was in het begin 20 tot 25 procent, maar je ziet dat mensen meer gaan reizen. Er is dus ruimte genoeg. Incidenteel kan het natuurlijk voorkomen dat treinen en bussen in de spits weleens vol zijn, maar daarom hebben we vooraf juist afgesproken dat een mondkapje verplicht is. Bovendien hebben we druktemelders, zodat mensen later kunnen instappen als ze dat willen”, aldus Peters.

Het stoort Peters dat er kritiek wordt geleverd op het feit dat het drukker wordt in het openbaar vervoer, terwijl tegelijkertijd door het kabinet juist is besloten om het advies ’alleen noodzakelijke reizen’ te laten vervallen.

„Daar zijn wij als bedrijven juist blij mee, maar kabinet en OMT moeten zich realiseren dat bij iedere versoepeling de toestroom op bus, trein en metro zal toenemen. Dat is zo logisch als wat. Maar wijs dan niet met het vingertje dat wij de afstand niet kunnen waarborgen. Dat is, zeker met de nieuwe versoepelingen, onmogelijk. Willen we dat wel, dan moet het aantal ritten verdubbeld worden, maar zo veel voertuigen hebben we niet eens.”