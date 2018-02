DNA-afname in zaak-Nicky van start

De 21.500 mannen zijn uitgenodigd om hun wangslijm te laten afnemen. Al het verzamelde erfelijk materiaal wordt vergeleken met DNA dat is gevonden bij Nicky. Het DNA wordt ingezameld in zes afnamelocaties, in politiejargon ook wel ’straten’ genoemd.

Oproepen

In Brunssum zijn 400 mannen opgeroepen, in Landgraaf 14.000, in Heerlen 4100. In Heibloem worden 400 mannen verwacht, in Kerkrade 600 en elders in Limburg nog eens 1200. Buiten Limburg kregen bijna 800 mannen een oproep om DNA af te staan. Het gaat daarbij om mannen die indertijd in de buurt van het zomerkamp woonden. Tijdens dat kamp is Nicky om het leven gebracht.

Bekijk ook: Burgemeester staat DNA af in moordzaak Nicky

In oktober vorig jaar is al bij 1500 mannen DNA afgenomen. Dat ging om mannen die bekend waren met de Brunssummerheide, bijvoorbeeld omdat ze er vaak kwamen. Tot nog toe is bij hen volgens de politie geen match gevonden.

Bekijk ook: Vijftig tips na uitzending over Nicky Verstappen

’Doe allemaal mee’

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die zich vanaf het begin met de zaak heeft beziggehouden en de familie bijstaat, roept de Limburgers op allemaal mee te doen aan het onderzoek. „Goedemorgen Limburg... ik hoop zó ontzettend dat jullie klaar staan voor #NickyVerstappen... voor zijn ouders Peter en Berthie en zijn ’zusje’ Femke. Deze moord moet opgelost worden. Het is nu of nooit. Please, please... do it!”, schrijft De Vries op Twitter.