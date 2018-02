Sportpaviljoen Soestdijk voor het eerst open

Het sportpaviljoen met voorheen onder meer een tennisbaan, zwembad en sportveld, is sinds 2004 niet meer in gebruik. Het rijksmonument werd in 1937 door de Nederlandse schooljeugd geschonken aan prinses Juliana en prins Bernhard ter gelegenheid van hun verloving.

Naast het paviljoen is ook het voormalige speelhuisje Ixenita, samengesteld uit letters van de prinsessennamen Beatrix, Irene, Margriet en Christina, te bezichtigen. Dit rijksmonument was een geschenk van de bevolking van de Nederlands West-Indische eilanden bij de geboorte van prinses Beatrix in 1939.