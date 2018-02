Helmantel jubileert in Gouda

De realist Helmantel krijgt veel lof en tegelijk kritiek om zijn exacte weergave van de werkelijkheid, vooral van eenvoudige dingen. De één loopt met hem weg om zijn knappe weergaven, anderen vinden zijn werk saai, zonder diepgang en eigenlijk artistiek oninteressant.

In 2008 werd Helmantel niettemin door het publiek uitgeroepen tot Kunstenaar van het jaar. Hij liet andere genomineerden als Armando, Anton Corbijn, Marlene Dumas en Erwin Olaf doodleuk achter zich.

Ook belangstelling in buitenland

Helmantel trekt ook in het buitenland de belangstelling. Zo heeft hij nu een expositie in Chimei Museum in de stad Tainan op Taiwan. Dit grote nieuwe museum laat zestig werken uit zijn hele loopbaan zien, dus vanaf 1967, onder de titel De schoonheid van de eenvoud. Het heeft ook acht werken van hem aangekocht.

Ook in Museum More in Gorssel is Helmantel momenteel te bewonderen, op de tentoonstelling De serene blik, met verder schilderijen van onder anderen Dick Ket en Jan Mankes.