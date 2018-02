De koek en zopie staan al klaar!

„De marathonploeg is nu in Zweden”, zegt woordvoerder Carl Mureau van schaatsbond KNSB. „Maandag komen ze terug, misschien kunnen ze dinsdag meteen een wedstrijdje in Nederland rijden.”

Die kans is zeker aanwezig, want met het dalen van de temperatuur is de verhitte strijd om de eerste marathonwedstrijd op natuurijs ook weer losgebarsten. Traditioneel vechten het Overijsselse Haaksbergen, het Groningse Noordlaren, het Drentse Veenoord en het Gelderse Arnhem om die eer.

Ze hebben te maken met een hindernis die doorgaans geen rol speelt, want omdat de kou relatief laat in het jaar zijn opkomst maakt, is de invloed van de zon groot. „De inmiddels al krachtige zon zorgt ervoor dat het ijs in de namiddag sterk in kwaliteit daalt”, aldus ijsclub IJsch uit Haaksbergen. Om die reden zal de baan volgende week alleen ’s ochtends en wellicht ’s avonds open zijn.

Ondertussen treffen ook ijsclubs die niet aan die wedstrijd meedoen overal voorbereidingen. Bijvoorbeeld in het Groningse Bad Nieuweschans, waar gisteren de hele dag gewerkt werd om een leeggelopen ijsbaan weer vol te krijgen met een paar honderd kuub water. Dat was nodig, want er zat geen druppel meer in de baan. „Vorige week was ineens al het water weg”, zegt secretaris Harm-Arend Meijer van het plaatselijke dorpsbelang. „En we voelden dat de kou er aan kwam.” De Groningers gingen op onderzoek uit en ontdekten eergisteren dat het water via een buis was weggelopen. De baan was jaren niet gebruikt, dus niemand had aan die buis gedacht.

Vaarverbod

Wetterskip Fryslân heeft gisteren zo’n negentig procent van de gemalen in Friesland stilgelegd. De provincie had een paar dagen eerder al een vaarverbod voor een groot deel van de provincie afgekondigd vanaf zaterdagmiddag. „Zo komt het water in de Friese kanalen, vaarten en vaarwegen tot rust, waardoor de kans op ijs-aangroei toeneemt.” Het is voor het eerst sinds 2013 dat het waterschap deze maatregel neemt.

Overigens zijn er echt nog wel een paar goede vorstdagen nodig. Veel onbeschutte ijsbanen, zoals bijvoorbeeld in het Friese Aldtsjerk, hebben last van de wind, waardoor het water niet dichtvriest.