FCK: KFC biedt op ludieke manier excuses aan voor kiptekort

In de advertentie van KFC was een lege doos te zien waar in plaats van de letters KFC nu FCK stond, een verwijzing naar het scheldwoord fuck. Daaronder de tekst: ’We’re sorry’. Veel mensen op sociale media waren te spreken over de excuses.

In de rest van de advertentie was te lezen dat een kiprestaurant zonder kip helemaal niet kan. Ze bedanken de klanten en de medewerkers van KFC voor hun geduld. Verder is er volgens het bedrijf vooruitgang in het oplossen van de problemen en komen de leveringen langzaam weer op gang. „Bedankt dat jullie ons bijstaan.”

Andere leverancier

Het Verenigd Koninkrijk is al de hele week in de ban van het kiptekort bij KFC. Deze week stapte het bedrijf over naar leverancier DHL en dat zorgde voor veel problemen.

Honderden restaurants werden gesloten, andere restaurants zijn minder vaak open en hebben een beperkt menu.