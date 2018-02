Zeker 31 doden door aanslagen Afghanistan

In Kabul blies een terrorist zich op vlakbij het hoofdkwartier van de NAVO. Ⓒ EPA

KABUL - Door een serie aanslagen in Afghanistan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. De Taliban vielen een legerbasis aan in de provincie Farah en lieten een autobom ontploffen in Helmand. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op voor een zelfmoordaanslag in de hoofdstad Kabul.