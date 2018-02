’Verlies PvdA en VVD kwam niet door beleid’

PvdA-leider Lodewijk Asscher Ⓒ ANP

DEN HAAG - PvdA en VVD zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart vorig jaar niet alleen afgerekend op het regeringsbeleid. De kiezers waren niet bijzonder ontevreden over het economische beleid van Rutte II. Een deel van hen dat in 2012 strategisch voor een van deze partijen had gekozen, was nu geneigd zijn heil weer elders te zoeken. Bovendien boden andere partijen aantrekkelijker alternatieven.