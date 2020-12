Britse variant corona op school in Bergschenhoek

Vandaag bracht gemeente Lansingerland, waar Bergschenhoek onder valt, naar buiten om welke school het ging. De GGD Rotterdam-Rijnmond verzorgt samen met het Erasmus MC een uitbraakonderzoek.

Leerlingen, leraren en huisgenoten hiervan worden opgeroepen zich te laten testen op de testlocatie bij Rotterdam the Hague Airport. Er komt een speciale teststraat voor deze groep die tot en met vrijdag open zal zijn.

Ook komt er een ’uitgebreid bron- en contactonderzoek; onder de besmette personen laat de gemeente weten in een verklaring. De betrokken worden door de school ingelicht. Eind vorige maand werd de eerste besmetting vastgesteld.

Volgens de gemeente is de Britse variant op het virus ’niet ziekmakender, maar vooral besmettelijker’.

Onrust

De GGD Rotterdam-Rijnmond zorgde gisteren in haar berichtgeving hierover voor onrust. Er was een plaatje bij het artikel over de besmettingen geplaatst van een willekeurige school wat voor veel telefoontjes zorgde van bezorgde mensen.

,,Deze foto van een school is ter illustratie gekozen, maar zo ontstond ten onrechte het beeld dat we op die school het uitbraakonderzoek uitvoeren. Dat is niet het geval. Onze excuses hiervoor”, liet de GGD vandaag weten.