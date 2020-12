Honderden rond getroffen school Bergschenhoek laten zich testen op variant

De GGD doet geen onderzoek naar de doodsoorzaak van de jonge onderwijzeres die vorige week stierf. De dienst beperkt zich tot een onderzoek naar de uitbraak. Of haar dood iets met corona te maken had, is ook helemaal niet bekend. Mocht de familie door een andere instelling een onderzoek willen, dan worden daarover om privacyredenen in ieder geval door de GGD geen mededelingen gedaan.

Overigens is niet duidelijk of de juf getroffen was door het ’gewone’ virus of door de ’Britse variant’.

Eind november werd op de RKBS Willibrord de eerste coronabesmetting geconstateerd. Sindsdien is het aantal opgelopen naar tientallen gevallen onder leerkrachten en leerlingen. Eerder deze week bleek het in vijf gevallen om de ’Britse variant’ te gaan, die besmettelijker maar vermoedelijk niet schadelijker is.

Over de ’Britse variant’ van het coronavirus is verder nog weinig bekend, zoals het effect op kinderen. Onderzoek naar de ontwikkelingen en besmettingen op de school in Bergschenhoek kan helpen de vragen te beantwoorden. Het Erasmus MC werkt mee aan het onderzoek.

Onrust

De GGD Rotterdam-Rijnmond zorgde eerder in haar berichtgeving voor onrust. Er was een plaatje bij het artikel over de besmettingen geplaatst van een willekeurige school wat voor veel telefoontjes zorgde van bezorgde mensen.

„Deze foto van een school is ter illustratie gekozen, maar zo ontstond ten onrechte het beeld dat we op die school het uitbraakonderzoek uitvoeren. Dat is niet het geval. Onze excuses hiervoor”, liet de GGD weten.