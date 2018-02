Een hele slechte cowboyfilm

Ugh. Deze had zelfs Witte Veder niet zien aankomen. En dat wil wat zeggen. De indiaanse vriend van Arendsoog is een uitstekend schutter, een meester in de kunst van het sluipen en heeft een bovengemiddeld gehoor. Maar toch werd Witte Veder geveld door een kogel die van extreemlinks kwam. Ook Winnetou, nobel opperhoofd der Apachen en bloedbroeder van Old Shatterhand, is door een bende outlaws naar de Eeuwige Jachtvelden gestuurd.