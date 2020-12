Politie: man aangehouden in verband met bommelding vliegtuig Schiphol

Over de identiteit van de aangehouden persoon kon de politie en de Koninklijke Marechaussee niets zeggen.

Een woordvoerder van de marechaussee zei dat er door het incident niemand gewond is geraakt. Een gedeelte van de D-pier van Schiphol is afgesloten in verband met het onderzoek. Eerder meldde de Veiligheidsregio Kennemerland dat hulpdiensten waren uitgerukt om assistentie te verlenen aan de politie. Er werd een zogeheten GRIP2-melding gedaan.

De luchthaven Schiphol meldt dat er vooralsnog geen gevolgen zijn voor het overige vliegverkeer.

GRIP

GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. De GRIP structuur is in het leven geroepen om de opschaling van de hulpverleningsdiensten ordentelijk te laten verlopen en is ingedeeld in vijf opschalingen. Bij GRIP 2 is er ook overkoepelende afstemming nodig buiten het brongebied (de plaats van het incident).

