Duinmoord Egmond: ’Jent S. had waarschijnlijk seks met omgekomen Peter Langenberg’

Binnenland

Advies: berecht verdachte dodelijk carnavalsdrama Horst via jeugdrecht

De reclassering adviseert de rechtbank in Roermond het adolescentenstrafrecht toe te passen bij het berechten van de verdachte van een dodelijke steekpartij op carnavalsmaandag in Horst. Ook de advocate van de 20-jarige verdachte bepleitte maandag tijdens een voorbereidende zitting toepassing van he...