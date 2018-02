President Tsjechië: hacker moet naar Rusland

Nikoelin (29) is in oktober 2016 opgepakt vanwege een Amerikaans arrestatiebevel. Hij wordt verdacht van het inbreken bij platforms als LinkedIn en Dropbox. Daarbij zou hij de persoonlijke gegevens van vele miljoenen gebruikers hebben buitgemaakt. Na zijn arrestatie vroeg ook Rusland om zijn uitlevering, maar voor een veel lichter vergrijp. Een Tsjechische rechter oordeelde dat hij naar beide landen kon en dat het aan de minister van Justitie was om de knoop door te hakken.

''Dit jaar zijn er twee bijeenkomsten geweest waar de president me heeft gevraagd om hem niet uit te leveren aan de Verenigde Staten maar aan Rusland'', zei de minister van Justitie, Robert Pelikan, tegen het Tsjechische nieuwsweekblad Respekt. Premier Andrej Babis wil juist dat Nikoelin wordt uitgeleverd aan de VS.

Meerdere uitleveringsverzoeken

De Verenigde Staten hebben meerdere verzoeken lopen om Russische cybercriminelen uitgeleverd te krijgen. Zo werd Peter Levasjov onlangs door Spanje op het vliegtuig naar de VS gezet en staat Alexander Vinnik op het punt te worden uitgeleverd door Griekenland. Roman Seleznev werd opgepakt op de Malediven en hij zit nu in de VS een celstraf van 27 jaar uit.