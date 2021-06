Drugslab boven kinderdagverblijf Amsterdam opgerold

Begin deze week is een vijfde verdachte aangehouden, een 27-jarige man uit Rijswijk. Ook in deze zaak waren berichten via het cryptoplatform ANOM de aanleiding om in te grijpen.

Cocaïnewasserij

In het appartement, dat zich op de vierde verdieping bevond boven het kinderdagverblijf, zat een cocaïnewasserij. Verder werden er apparatuur, gereedschappen, 360 liter aan chemicaliën en verpakkingsmateriaal aangetroffen. In de woonkamer stond een pers om de cocaïne tot blokken te vormen.

In de keukenkastjes ontdekten de forensische rechercheurs ongeveer 6 kilo cocaïnebase. In verschillende mengemmers zat nog eens zo’n 13 kilo cocaïne hydrochloride, ook wel snuifcocaïne genoemd. De in beslag genomen drugs, chemicaliën en het verpakkingsmateriaal zijn reeds op 25 mei onder toezicht van de politie in de vuilverbranding vernietigd.

Langer vast

De eerder aangehouden verdachten zijn vier mannen van 24 tot 53 jaar uit Amsterdam, Ecuador, Albanië en Colombia. Zij zitten sinds hun aanhouding in voorlopige hechtenis. Deze week heeft de rechtbank Rotterdam de voorlopige hechtenis met negentig dagen verlengd.

Ⓒ Openbaar Ministerie

De vijfde verdachte is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor twee weken in bewaring gesteld. Bij de doorzoeking van zijn woning en twee loodsen in Den Haag en Honselersdijk is beslag gelegd op meer dan 2000 liter drugschemicaliën, ruim 16,5 kilo cocaïnebase, een motorscooter, mobiele telefoons en digitale gegevensdragers.

Het is niet duidelijk om welk kinderdagverblijf het gaat.