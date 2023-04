Premium Het beste van De Telegraaf

Even paranoïde als Hitler en Stalin: Poetin treedt met extreme veiligheidsmaatregelen in beroemde voetsporen

Door Marc Klifman

Een gedeserteerde Russische veiligheidsagent heeft een inkijk gegeven in de extreme beveiliging van president Poetin. Over nep-limousinestoeten, het leven in bunkers en voorproevers die moeten voorkomen dat hij vergiftigd wordt. Maar Poetin is allesbehalve de eerste leider die paranoïde over zijn eigen leven waakt. De geschiedenis, inclusief James Bond-achtige bodyguards, herhaalt zich.