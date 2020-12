Tip bracht politie op spoor Quincy Promes

Dat melden twee bronnen rond het onderzoek naar de steekpartij aan De Telegraaf en wordt bevestigd door de advocaat van het slachtoffer, Yehudi Moszkowicz. De politie laat desgevraagd weten hier om onderzoeksredenen niets over te kunnen zeggen. Na de tip via de TCI verrichtte de recherche onderzoek naar het steekincident, dat eind juli plaatsvond in een loods van Promes in Abcoude. De affaire valt het slachtoffer erg zwaar, zegt de advocaat.

Familiefeest

Promes zou volgens de bronnen geprobeerd hebben om indirect het slachtoffer ertoe te bewegen om af te zien van het doen van aangifte. „Mijn cliënt betwist dit niet, maar wil het nu ook niet bevestigen”, aldus Moszkowicz.

Tijdens het feest waar hoofdzakelijk familieleden waren, ontstond er ruzie tussen Promes en het slachtoffer. Die zou daarbij in zijn knie zijn gestoken door de 28-jarige aanvaller van Ajax. Pas vorige maand deed het slachtoffer aangifte tegen Promes. Die werd zondagochtend aangehouden en zit nu vast.

Maximaal vier jaar gevangenisstraf

Promes wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, een delict waar maximaal vier jaar gevangenisstraf op staat. Ajax is een reactie gevraagd op de arrestatie. De club is informatie aan het verzamelen. „Maar Quincy is niet op de training verschenen”, is het enige dat een woordvoerder zondag kwijt wilde.