Meer doden door aanslag Somalië

De explosies waren vrijdag in de buurt van het presidentieel paleis en een hotel. Terreurgroep al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Volgens de politie openden onbekenden het vuur op bewakingspersoneel bij een controlepost. Daarna ging een bom af. De andere auto die de lucht in vloog, stond geparkeerd voor het hotel.

In oktober blies een zelfmoordterrorist zich op een druk kruispunt in de stad op in een vrachtwagen vol springstof. Meer dan driehonderd mensen werden gedood. In Somalië zijn al verscheidene jaren islamitische fundamentalisten van al-Shabaab actief.