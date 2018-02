Het geheim van CDA-minister Hugo de Jonge: ’Om de week naar de zonnebank’

Presentatrice Eva Jinek stelde in haar talkshow de vraag over het uiterlijk van de CDA-minister naar aanleiding van een lovende omschrijving in de Volkskrant. „Geen minister in Rutte III die zo monter en uitgeslapen oogt als Hugo de Jonge. Het lijkt iedere dag weer alsof de CDA’er net is teruggekomen van een lange strandvakantie”, zo was er in de krant te lezen.

Jinek reageerde echter reageerde verbaasd op het antwoord van De Jonge. „Een minister van Volksgezondheid onder de zonnebank…” Uit onderzoeken blijkt dat mensen die ooit onder de zonnebank gingen, meer kans hebben op huidkanker.

’Dat kun je maar beter voor zijn’

De Jonge had zijn weerwoord echter paraat: „Als ze drie keer op een dag tegen je zeggen: ’Wat zie je er beroerd uit’, dan ga je je ook zo voelen. Dus ik dacht: dat kun je maar beter voor zijn. Nu weet je alle geheimen.”