Premium Het beste van De Telegraaf

Hoopvol naar internationale top in Glasgow Advies klimaatjeugd aan treinbazen: maak het makkelijker en goedkoper

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Passagiers stappen in een speciale Klimaattop-trein, die vanaf Amsterdam Centraal, via Rotterdam en Brussel naar Londen rijdt. Vanaf daar reizen de inzittenden met een andere trein door naar Glasgow, voor de jaarlijkse klimaatconferentie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Geef ze wat te knutselen, een paar stenen om hun gevoelens mee te uiten, stop ze bij elkaar in een trein (het liefst richting een belangrijk evenement) en honderden klimaat-activisten hebben de dag van hun leven. Dat bleek zaterdag tijdens ’Rail to COP’, waarbij spoorweggiganten hun handen ineensloegen met Youth for Sustainable Travel en in een speciale ’klimaattrein’ richting de top in Glasgow reden.