Grote stroomstoring op Schiphol

Veel reizigers moesten naar een andere gate. Omdat het druk is vanwege de krokusvakantie was de chaos alom, zo meldden verschillende reizigers op Twitter. Zo zou het bij de tassencontrole razend druk zijn geweest.

Telegraaf-journalist Wilma Nanninga was ’s ochtends op Schiphol toen de stroom uitviel: „We zagen wanhopig personeel met passagierslijsten. Ook waren er geïmproviseerde intercom-berichten. We zijn nu in terminal 2, maar we hebben er 2 uur over gedaan om hier te komen. De passagiersstroom is enorm vandaag.”

Rond vijven liet een woordvoerder van de luchthaven weten dat de storing voorbij was. „We kampen nog wel met wat naweeën, maar de reizigers hebben daar geen last van.”