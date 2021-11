CDA-kandidaat trekt zich terug na seksistische uitspraken over PvdA-raadsleden: ’Zou u ze doen?’

Het CDA schrijft in een verklaring: „Constanteyn wil mensen niet voor de voeten lopen – zowel intern als extern. Hij wil op een constructieve manier bijdragen aan het CDA. Het CDA respecteert het besluit van Constanteyn om zich terug te trekken.’’

’Zou u ze doen?’

Afgelopen woensdag maakte het CDA de concept-kandidatenlijst bekend voor de gemeenteraadverkiezingen in maart volgend jaar. Op de 23e plek stond Roelofs, voorheen redacteur bij GeenStijl. Nu is hij werkzaam bij Elsevier en TPO.

’Bovenstaande meisjes zijn trouwens kandidaat in 070. Zou u ze doen?’ schreef hij in een artikel over PvdA-raadsleden Mikal Tseggai en Janneke Holman voor Geenstijl in 2018.

Tseggai en Holman konden hun ogen dan ook niet geloven toen ze zagen dat Roelofs was geselecteerd. „Een mes in de rug van vrouwen die te maken hebben met seksisme en intimidatie”, schrijft Tseggai op Twitter. „Het stuk en de ranzige reacties raakten mij hard.”

„Beroerd was ik ervan”, reageert Holman. „Slechts één van de vreselijke reacties die wij destijds over ons heen kregen door dit stuk. Ik vergeet dit nooit meer.”

’Niemand is perfect’

Volgens Den Haag FM liet Roelofs in een eerdere verklaring weten dat ’de harde cultuur van de online stammenstrijd op (sociale) media destijds zijn milieu was’. „Daarbij is de grens tussen het bestrijden van een idee en onaangepaste aanval op een persoon helaas wel eens overschreden”, aldus Roelofs.

Hij is ’tot het inzicht gekomen dat dat niet de manier is om een positieve verandering te bereiken’, en heeft naar eigen zeggen daarom een ’ander carrièrepad’ gekozen en de ’fitties op sociale media afgezworen’.

CDA liet in eerdere reactie aan het radiostation weten ’dat niemand perfect is’ en ’iedereen een nieuwe kans verdient’.

Roelofs heeft zijn excuses aangeboden aan Holman en Tseggai.