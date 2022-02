Tbs voor Mustapha S. om fatale steekpartij in Amsterdamse Pijp

Mustapha S. ging als een dolleman door de Pijp op die vrijdagavond in mei. Hij probeerde een man neer te steken in een fitnessruimte en toen dat niet lukte rende hij naar buiten, waar hij gelijk Roy Titawanno met 10 tot 15 messteken neerstak. Roy was nog niet dood of hij liep al weer naar het volgende nietsvermoedende slachtoffer. Na het dodelijke en de drie zwaargewonde slachtoffers, waste hij in de avondwinkel van zijn vader zijn mes af om daarna om de hoek nog een laatste man met 10 tot 12 messteken achter te laten.

Ondanks het ongelofelijke leed dat de 30-jarige Amstelvener Mustapha S. in een kwartier tijd toebracht ziet de rechtbank van Amsterdam een gevangenisstraf niet zitten. Op zich stelde de rechter, die het oordeel uitsprak, dat bewezen is dat Mustapha S. zich schuldig heeft gemaakt aan moord en vijf pogingen tot moord. Hij zou met voorbedachte raad hebben gehandeld. Maar hij bleek tegelijkertijd ook ontoerekeningsvatbaar tijdens het horrorincident. ,,Hoewel hij de winkel van zijn vader uitstapte met messen en er dus op uit was om mensen te gaan steken, handelde hij niet uit vrije wil”, legde de rechter uit. S. zou in een langdurige psychose verkeren en zijn geïnstrueerd door stemmen en wanen.

’Groot gevaar voor de maatschappij’

Deskundigen beaamden dit beeld twee weken geleden tijdens de rechtszaak. De rechter verwees ernaar. Op advies van de specialisten oordeelt de rechtbank ook dat Mustapha S. een groot gevaar is voor de maatschappij. Hij geeft ook niet blijk van een goed inzicht van zijn ziektebeeld. Tijdens de behandeling van de zaak zei hij nog dat ‘hij in goeden doen nooit zoiets zou doen.’ De rechtbank wil dat hij zo snel mogelijk behandeld wordt.

Mustapha S. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Zijn moeder en zus waren er wel. Die zagen hoe een deel van de slachtoffers muisstil luisterde naar het oordeel van de rechtbank. Er heerste op het eerste gezicht berusting. De rechtbank erkende ook hun leed. ,,De slachtoffers zijn voor het leven getekend. Niet alleen lichamelijk, ook geestelijk. Zij hebben moeite met het oppakken van hun oude leven en worden dagelijks geconfronteerd met de littekens.”

Ook voor de rest van de maatschappij was het een gebeurtenis die hun leven tekent. Getuigen zagen hoe een wildeman om zich heen stak en gelijk doorging, op zoek naar een volgend slachtoffer. De hulpdiensten konden het grote aantal slachtoffers niet aan. Omstanders moesten toezien hoe slachtoffers soms een half uur moesten wachten op hulp.