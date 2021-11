Prinses Alexia (16) loopt mee in klimaatmars

De klimaatmars werd door de kostschool georganiseerd om deelnemers van de klimaattop in Glasgow op te roepen tot ‘klimaatrechtvaardigheid’.

De 16-jarige prinses is in het filmpje achterin de stoet studenten te zien. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima heeft een bord in haar handen met daarop een wereldbol en een tekst. De tekst is door de kwaliteit van het filmpje niet leesbaar. Andere studenten dragen borden met teksten zoals: 'word wakker, de klok tikt’, en 'SOS’.

Alexia is in augustus voor twee jaar naar de kostschool Atlantic College vertrokken. Ook koning Willem-Alexander ging van 1983 tot 1985 naar de school.