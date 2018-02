Turkse website opent aanval op onze politici

De website En Son Haber probeert onze volksvertegenwoordigers door het slijk te halen met naam en toenaam. Ook worden er meerdere foto’s van de politici getoond.

Kamerleden Yesilgöz (VVD), Karabulut (SP), Laçin (SP), Özdil (GL) en Özütok (GL) worden weggezet als ’zij die het moederland hebben verraden’.

VVD-Kamerlid Yesilgöz wordt zelfs ’dochter van een terrorist’ genoemd. De liberaal reageert nuchter onder de barbaarse aanval: „Ik ben Nederlandse en voel me totaal niet aangesproken door dit soort types.”

Kuzu

Denk-leider Kuzu probeert ondertussen via de Turkse televisie, een pro-Erdoganmedium, om Turkse Nederlanders nog verder uit elkaar te spelen. In een interview roept hij raadsleden met een Turkse achtergrond kleur te bekennen over hoe zij aankijken tegen de erkenning van de Armeense genocide.

Hij noemt het besluit van de Tweede Kamer een ’stunt om zieltjes te winnen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen’. De politicus rept met geen woord over de verschrikkingen tijdens de genocide zelf. Kuzu wijst in het interview liever naar het slavernijverleden van Nederland.