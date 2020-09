Veel politie op de been om demonstraties Den Haag

Den Haag-Demonstranten tegen de spoedwet op en rond het binnenhof worden terug gestuurd naar het malieveld. Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - De politie is vrijdag in Den Haag in groten getale aanwezig op straat, vanwege verschillende demonstraties. Voor het Binnenhof staat onder meer een muur van agenten. Ook op bijvoorbeeld het Plein, voor de ingang van de Tweede Kamer, is de politie zichtbaar aanwezig, vertelt een politiewoordvoerder.