Wat deden terreurverdachten Eindhoven in hun garagebox?

In Eindhoven zijn negen verdachten opgepakt op verdenking van het voorbereiden van en trainen voor een terroristisch misdrijf. De verdachten speculeerde onder andere over het poppen van Mark Rutte en het live onthoofden van Geert Wilders op Facebook. Ondanks dat de verdachten op modelburgers leken is de AIVD ze op het spoor gekomen. Hoe spoort de AIVD deze mensen op? Hoe ver mag de AIVD gaan in de bestrijding van terreur? En moet Nederland zich zorgen maken over een terroristische aanslag? Dat bespreekt verslaggever Olof van Joolen met verslaggever terrorisme en veiligheidsdiensten Silvan Schoonhoven in de podcast Delta Tango.