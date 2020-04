’Als ik handgel ruik, wil ik drinken’

Die gels waarmee ze in winkels je handen en de winkelkarren ontsmetten, dat zijn vaak alcoholgels. Die ruiken dus naar alcohol. „Die geur is, voor alcoholisten die gestopt zijn met drinken, inderdaad een trigger om weer te beginnen met drinken”, zegt psychiater Hendrik Peuskens. Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

„Afgelopen nacht heeft mijn AA-buddy twee uur via de telefoon op me ingepraat: Laat dat blikje bier dicht. Uiteindelijk heb ik het toch opengemaakt. Niet om het op te drinken maar om in de gootsteen te gieten. Hopelijk gaat het vandaag beter.” Kathleen staat vier jaar droog, maar het corona-isolement maakt de verleiding o zo groot. „Zeker als ik naar de Lidl ga. Daar spuiten ze gel op je handen. Alcoholgel. Om gek van te worden die geur.”