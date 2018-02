Wintersporters op de Oostenrijkse snelweg: ’Het is een drama’

Bij het door Nederlanders geliefde wintersportgebied Zillertal in Tirol is het verkeer op de B169 in beide richtingen tot stilstand gekomen.

Chantal Haije uit Uitgeest laat weten met haar gezin al zeker drie uur vast te staan bij Zillertal. Vanwege de verwachte drukte vertrok het gezin vrijdag al, om vervolgens te overnachten vlakbij de grens. Daarvandaan zou het nog een uurtje rijden zijn naar hun wintersportbestemming.

Maar na het middaguur zitten Haije, haar man en twee kinderen nog steeds in de auto. „We worden het een beetje zat nu. Het is elke keer twee meter rijden, en dan weer een kwartier stilstaan”, zegt Haije.

Erger dan verwacht

Ook Rob van der Kooi uit Enschede stond zaterdagochtend een tijd vast bij Zillertal. Hij is inmiddels gearriveerd op zijn bestemming, het Oostenrijkse Kaltenbach. „Het is een drama bij Zillertal. Het verkeer staat compleet vast. Je staat met z’n allen achter elkaar te wachten.”

Bekijk ook: Topdrukte richting wintersport

Van der Kooi had verwacht dat het druk zou worden, en vanaf München was het ook ’behoorlijk druk’, maar de drukte bij Zillertal was tweemaal zo erg als hij had verwacht. „Er stonden verkeersregelaars want we mochten de dorpen niet inrijden. Ze sturen je de normale weg op. Dat had ik nog nooit meegemaakt, en ik kom hier al zes jaar.”

Gevaarlijke situaties

Volgens Haije gedragen daarnaast niet alle automobilisten zich even netjes. „De file staat ook op de vluchtstrook, kilometers lang, en toch voegen mensen op het allerlaatste moment in om de afslag te nemen. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Je vraagt jezelf dan toch af: ’waar zijn we met z’n allen mee bezig?’.”

Gelukkig is het zaterdag mooi weer, het zonnetje schijnt in Oostenrijk. Haije: „Het mag de pret niet drukken, we komen er wel.”

UPDATE:

Volgens de ANWB is de drukte rond 15:30 uur zichtbaar afgenomen.