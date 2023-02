Jongens van 15 en 17 verdacht in zaak beschieting huis Spijkenisse

In deze zaak werden op 24 januari al twee Amsterdammers van 17 en 51 jaar aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de beschieting van een woning aan de Acacia in Krimpen aan den IJssel op 26 november 2022. De politie denkt dat de beschietingen, waarbij geen gewonden vielen en alleen lichte schade aan de panden was, met elkaar te maken hebben.

De 17-jarige zit nog vast. De 51-jarige wordt deze week heengezonden, maar blijft verdachte in de zaak. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

In de zomer van vorig jaar was de woning in Krimpen aan den IJssel ook al twee keer doelwit van beschietingen. Omdat er een verband zou zijn bij een aantal andere aanslagen op woningen werd toen een groot onderzoeksteam opgezet.

De beschoten huizen in Krimpen en in Spijkenisse werden op last van de burgemeesters van die plaatsen gesloten, de bewoners moesten een ander onderkomen zoeken.