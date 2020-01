Directeur WHO op weg naar China voor topoverleg coronavirus

„Mijn collega’s van de WHO en ik willen graag van de laatste ontwikkelingen op de hoogte zijn en onze samenwerking met China versterken bij het bieden van verdere bescherming tegen de uitbraak”, schrijft hij in de tweet. Volgens Ghebreyesus heeft de WHO een groep experts vanuit de hele wereld bij elkaar gebracht om zich over het virus te buigen. Hij spreekt van een ’moeilijke tijd’ voor China.

De Chinese autoriteiten zeggen dat het virus inmiddels 2051 mensen heeft besmet en dat 56 mensen om het leven zijn gekomen. Vrijdag werd bekend dat in Frankrijk, voor het eerst vastgesteld in Europa, zeker drie patiënten besmet zijn. Eerder zijn er al ziektegevallen bekendgemaakt in onder meer de Verenigde Staten, Canada, Australië en tal van Aziatische landen.