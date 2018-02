ANWB: gebruik halverwege de week even de auto

„Vannacht kregen we al heel veel telefoontjes. Veel mensen waren heel vroeg al klaar voor vertrek naar hun wintersportbestemming, maar de accu van de auto nog niet”, vertelt ANWB-woordvoerder Annelies Tichelaar. „Dit koude weer is ideaal voor de wintersport, maar niet voor de accu.”

Voor komende week wordt nog kouder weer opgegeven. De ANWB verwacht dat nog meer auto’s startproblemen zullen hebben. „Gebruik halverwege de week even de auto”, adviseert de ANWB. „Doe bijvoorbeeld in een dorp of stad verderop boodschappen. Dan kan de motor warm draaien en kan de accu even opladen.

Sneeuw

Ondanks de kou zijn de weersomstandigheden tot nu toe goed. Het is zonnig en droog. Maar komende week kan het ook sneeuwen. De ANWB raadt daarom aan goed voorbereid de weg op te gaan, met een ruitenkrabber en een schep, bezem of sneeuwschuiver. „Het komt soms voor dat auto’s moeten worden uitgegraven”, zegt Tichelaar.

De ANWB verwacht maandag en dinsdag de meeste problemen, met auto’s die niet willen starten, dichtgevroren portieren en vastgevroren sloten. Net als vandaag zet de ANWB op die dagen extra Wegenwachten in.