LIVE | De Jonge: mondkapjesplicht kan altijd nog, als het nodig blijkt

Zorgminister Hugo de Jonge denkt dat het „een kwestie van even wennen ” is voordat Nederland massaal het advies opvolgt om in openbare gelegenheden binnen een mondkapje te dragen. „Als het nodig blijkt op enig moment, dan kan het altijd nog een verplichtender vormgeving krijgen, maar laten we het eerst eens op deze manier doen.”

Het kabinet verzette zich lang tegen het gebruik van mondkapjes in de strijd tegen het coronavirus. De maatregel zou schijnveiligheid bieden en de naleving van belangrijkere regels, met name de 1,5 meter afstand, in de weg kunnen staan. Tijdens een coronadebat deze week week kwam premier Mark Rutte, op aandringen van vrijwel de gehele Tweede Kamer, toch met een dringend advies om in de openbare binnenruimte mondkapjes te dragen.

Meer duidelijkheid mondkapjesadvies

Het kabinet maakt vrijdagmiddag op de site van de Rijksoverheid de exacte details bekend van het „dringende advies” voor mondkapjes in publieke binnenruimtes. Daarmee wil het mogelijke onduidelijkheid over het advies wegnemen.

De verwachting is dat deze details voor 18.00 uur, dus mogelijk na de wekelijkse persconferentie met de premier, worden gedeeld. Vicepremier Kajsa Ollongren geeft die persconferentie deze vrijdag, omdat Rutte in Brussel is voor een extra EU-top. Ook leidt zij deze week de ministerraad. Het is voor het eerst dat ze Rutte vervangt sinds ze is teruggekeerd van ziekteverlof dit voorjaar. Daarvoor deed ze het twee keer eerder, in 2018.

Afgelopen woensdag kondigde premier Mark Rutte aan dat het advies per direct voor heel het land geldt, voor alle plekken „waar je de hemel niet ziet.” De premier noemde onder meer winkels, musea, vliegvelden, parkeergarages en benzinestations.

Veel vragen

Hij erkende wel dat dit advies veel vragen kan oproepen. Zo geldt er op stations een advies om mondkapjes te dragen, terwijl ze verplicht zijn in de trein. Ook wordt aangeraden ze te dragen bij bezoek aan cafés, theaters of restaurants, maar zijn ze niet meer nodig zodra iemand gaat zitten. Stoelen of krukken kunnen immers op 1,5 meter van elkaar geplaatst worden.

In veel andere landen is het vanaf een bepaalde leeftijd verplicht om een mondkapje te dragen. Zo ver wil Rutte niet gaan, ondanks dat sommige oppositiepartijen daar wel om hadden gevraagd. Nederland was lange tijd terughoudend in het gebruik van mondkapjes. Nu stellen experts dat breed gebruik wel wat kan bijdragen aan het terugdringen van het coronavirus.

Meer nieuws

Binnenland:

’Ouderenuurtje in de supermarkt is stigmatiserend en onnodig’

Aantal besmettingen op Aruba fors gedaald

Sint-Eustatius heft avondklok op

Haags ziekenhuis zet extra beveiligers in tegen agressie op corona-afdeling

’Alle scholen voor winter voorzien van ventilatie lukt nooit’

Buitenland:

Financieel-economisch:

Sport:

Entertainment:

Bekijk hier het coronanieuws van donderdag 1 oktober september