Rutte: Rusland moet meewerken

Ondanks de oproep en de ’diplomatieke stappen’ richting Moskou - waarvan ook de premier niet wilde zeggen wat die precies behelzen - bestreed Rutte fel dat de naderende rechtszaak politiek beladen is. „Dit is geen politiek proces en hij is ook niet politiek beladen.”

Hij onderstreepte juist de tamelijk afzijdige dienstbare houding van het kabinet. Of hij president Poetin al had gebeld? „Als dat dienstig is, zal ik hem hierover spreken, zoals ik dat ook in 2014, 2015 en 2017 heb gedaan.”

Ongetwijfeld zal Rusland een desinformatiecampagne beginnen om de status te bezoedelen van de Haagse rechtbank die het MH17-proces onder z’n hoede heeft, zo erkende de premier. Maar dat de persconferentie van het JIT (Joint Investigation Team) over z’n ’indrukwekkende’ onderzoek wereldwijd is uitgezonden, is een goede garantie dat weinig mensen daar in zullen trappen, zij Rutte, die zich over de steun van andere landen bij het strafproces geen zorgen maakt. „Die steun is er. De afschuw over wat er is gebeurd met MH17, is in vijf jaar niet afgenomen.”

Steun van de EU

Op de Europese top van donderdag zullen de regeringsleiders van de 28 EU-landen waarschijnlijk opnieuw hun steun uitspreken voor de aanpak van het JIT. De Europese Raad riep Moskou meermaals op volledig mee te werken aan de berechting van de daders.

Op verzoek van Nederland wordt in de conclusies van de top aandacht besteed aan de fatale vlucht, mede omdat het op 17 juli vijf jaar geleden is dat het vliegtuig werd neergehaald boven Oekraïne. Mogelijk wordt in de tekst nog apart verwezen naar het besluit van woensdag om vier verdachten te vervolgen.

Rutte zei verder ’enorm respect’ te hebben voor het onderzoek van het JIT, waarin de OM’s van Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne samenwerken. Ook Maleisië, waarvan de premier onlangs de verantwoordelijkheid van Rusland in twijfel trok, staat volledig achter het JIT, zei Rutte.

