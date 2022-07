Omgeving provinciehuis in Leeuwarden kort ontruimd vanwege bommelding

De politie had informatie dat een persoon met een explosief voorwerp onderweg is naar het provinciehuis, zegt commissaris van de koning Arno Brok tegen Statenleden. Dat wordt nu onderzocht. De identiteit van die persoon zou bekend zijn bij de autoriteiten, zegt Brok. De politie zou een uur de tijd nodig hebben om de situatie onder controle te krijgen, aldus de commissaris. De politie meldt „alle panden rondom de Tweebaksmarkt”, waar het provinciehuis staat, ontruimd te hebben. Het gebied werd afgezet en was niet toegankelijk voor publiek. De straat voor het provinciehuis was tevens ontruimd.

Medewerkers van het provinciehuis zaten binnen. De deur van het provinciehuis was dicht. De Statenvergadering over de Lelylijn is hervat. Statenleden moesten in de Statenzaal blijven. Overig personeel zat in de commissiezaal beneden. Volgens de LC-verslaggever die in het provinciehuis aanwezig was, werd er opgeroepen om weg te blijven bij ramen en de voordeur. De sfeer was ontspannen, aldus de verslaggever.

Buiten het provinciehuis stonden zo’n 30 tot 40 betogers.

Ⓒ Kappers Media

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat het gemeentehuis, iets verderop in de stad, „gewoon open is.” De protesten bij het provinciehuis zijn gericht tegen het stikstofbeleid van het kabinet, zegt hij. Volgens Friese media was eerder opgeroepen woensdag te komen demonstreren tegen de stikstofregels. De woordvoerder van het provinciehuis zegt dat de Statenvergadering „over alles behalve stikstof” gaat. Het is de laatste vergadering voor het zomerreces.