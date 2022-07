Omgeving provinciehuis in Leeuwarden ontruimd vanwege bommelding

De politie heeft informatie dat een persoon met een explosief voorwerp onderweg is naar het provinciehuis, zegt commissaris van de koning Arno Brok tegen Statenleden. Dat wordt nu onderzocht. De identiteit van die persoon zou bekend zijn bij de autoriteiten, zegt Brok.

Medewerkers van het provinciehuis zijn binnen. De deur van het provinciehuis is dicht. De Statenvergadering is geschorst, Statenleden moeten in de Statenzaal blijven. Overig personeel zit in de commissiezaal beneden. Volgens de verslaggever van de Leeuwarder Courant die in het provinciehuis aanwezig is, is er opgeroepen om weg te blijven bij ramen en de voordeur. De sfeer is ontspannen, aldus de verslaggever.

Buiten het provinciehuis stonden zo’n 30-40 betogers. Die zijn nu weg. De politie loopt rond in kogelvrije vesten. De dreiging wordt zeer serieus genomen, aldus de aanwezige verslaggever.

Statenvergadering gaat gewoon door

In het provinciehuis is een Statenvergadering aan de gang. Die gaat gewoon door, zegt de woordvoerder, „de ruimte wordt als veilig beschouwd.” Alle andere werknemers in het gebouw zitten samen in een ruimte. De woordvoerder zegt dat er minder mensen binnen zijn dan normaal, omdat een thuiswerkadvies was uitgegeven vanwege verwachte protesten. „Niet iedereen vindt het even prettig om daar doorheen te moeten het gebouw in en uit.”

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat het gemeentehuis, iets verderop in de stad, „gewoon open is.” De protesten bij het provinciehuis zijn gericht tegen het stikstofbeleid van het kabinet, zegt hij. Volgens Friese media was eerder opgeroepen woensdag te komen demonstreren tegen de stikstofregels.

