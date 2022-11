November nu al in top 10 zonnigste ooit

De grens van 2200 zonuren wordt waarschijnlijk geslecht en Den Helder is zelfs op weg naar 2370 zonuren.

Gemiddeld over het land heeft de zon deze november tot en met vrijdag 25 november ongeveer 90 uur geschenen. Daarmee staat november 2022 nu al op de zesde plaats in de ranglijst met zonnigste novembermaanden sinds de start van de metingen. Naar verwachting komt november uit op ongeveer 95 zonuren en komt november daarmee uit rond een vijfde plaats. In het huidige klimaat is een landelijk gemiddelde van 70 zonuren normaal.

De meeste zonuren zijn deze maand geregistreerd in het zuiden van het land. Maastricht staat nu al op meer dan 100 uur. In het noorden scheen de zon tot dusver 75-80 uur.

Jaarrecord blijft oplopen

November sluit aan in een reeks van uitzonderlijk zonnige maanden. Dit jaar verliep alleen januari somberder dan gebruikelijk, daarna waren alle maanden zonnig. En maar liefst acht maanden behaalden een top 10-notering. Alleen in mei en september was dit niet het geval. De maand maart spande de kroon met een maandrecord van 245 uur zon tegen 141 normaal.

Gemiddeld over het land scheen de zon dit jaar tot dusver al 2164 uur en met een normaal verloop van de rest van het jaar komt het record uit rond 2225 uur. Al op 8 november werd het jaarrecord uit 2003 van 2099,5 uur zon gebroken. Opmerkelijk is dat de grens van 2100 zonuren dit jaar voor het eerst geslecht werd en nu meteen de grens van 2200 zonuren in zicht komt. Alleen een zeer somber verloop van december kan dit nog verhinderen.

Een normaal jaar telt gemiddeld over het land 1773 zonuren. Daarmee telt dit jaar 25% meer zon dan gebruikelijk.

Beste weer voor zonnepanelen in noordwesten dit jaar

Het landelijke recordaantal zonuren is al bizar te noemen, nog extremer is het zonrecord in Den Helder. De grens van 2300 zonuren is daar op 24 november al gepasseerd. En dat terwijl het oude record op 2194 zonuren stond, gemeten in 2003. Normaal schijnt de zon in Den Helder 1888 uur. De zon scheen er nu al 417 uur (oftewel 22%) meer dan gebruikelijk en daar komt bij een normaal verloop van de rest van het jaar nog 70 uur bij. De eindstand komt dan uit rond 2370 uur.

Ook Vlissingen zal de grens van 2300 zonuren dit jaar slechten. De teller staat tot en met vrijdag op 2280 uur en zal eind dit jaar normaal gesproken uitkomen rond 2350 uur. De normaal voor dit station is 1885 uur.